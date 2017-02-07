Аваков в среду представит Кабмину кандидатуру на пост главы Нацполиции

"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра ", - сказал Аваков.

Как сообщал УНН, консультативная комиссия при отборе претендентов на пост главы Национальной полиции Украины учитывала профессиональные качества кандидатов . Об этом сообщил секретарь конкурснои комиссии Евгений Захаров.