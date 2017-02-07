Аваков в среду представит Кабмину кандидатуру на пост главы Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в среду, 8 февраля, представит Кабмину кандидатуру на должность главы Нацполиции Украины. Об этом сообщает "Эспрессо. tv ", передает УНН.
"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра ", - сказал Аваков.
Как сообщал УНН, консультативная комиссия при отборе претендентов на пост главы Национальной полиции Украины учитывала профессиональные качества кандидатов . Об этом сообщил секретарь конкурснои комиссии Евгений Захаров.