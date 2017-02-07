А.Аваков у середу представить Кабміну кандидатуру на пост глави Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у середу, 8 лютого, представить Кабміну кандидатуру на посаду глави Нацполіції України. Про це повідомляє “Еспресо. tv”, передає УНН.
“Я задоволений рівнем кандидатів і сподіваюся, що всі вони будуть працювати зі мною. У середу внесу кандидата. Я розраховую, що Кабмін підтримає пропозицію комісії та міністра”, — сказав А.Аваков.
Як повідомляв УНН, консультативна комісія при відборі претендентів на посаду голови Національної поліції України враховувала професійні якості кандидатів. Про це повідомив секретар конкурсноії комісії Євген Захаров.