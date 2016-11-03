А.Аваков рассказал, кто может оформить ID-паспорт

По его словам, с ноября отделение Государственной миграционной службы принимают заявления на оформление паспорта гражданина Украины в виде ID-карты не только от тех, кому исполняется 16 лет, но и от взрослых.

"Пока заменить паспорт-книжечку на ID могут только определенные категории взрослых украинцев: те, кому исполняется 25 и 45 лет - вместо вклеивания новой фотографии в старый паспорт, те, кто официально сменил фамилию (женитьба, развод, другие причины изменения фамилии) те, кто потерял паспорт, испортил или документ украли ", - сообщил А.Аваков.

Как сообщил УНН, все граждане Украины с 1 ноября смогут оформить паспорт в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель .