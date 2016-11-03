А.Аваков розповів, хто може оформити ID-паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що наразі замінити паспорт-книжечку на ID-картку можуть не всі, а лише певні категорії українців. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
З його слів, з листопада відділення Державної міграційної служби приймають заяви на оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки не лише від тих, кому виповнюється 16 років, але і від дорослих.
"Поки що замінити паспорт-книжечку на ID можуть лише певні категорії дорослих українців: ті, кому виповнюється 25 і 45 років – замість вклеювання нової фотографії в старий паспорт; ті, хто офіційно змінив прізвище (одруження, розлучення, інші причини зміни прізвища); ті, хто загубив паспорт, зіпсував, або документ вкрали", - повідомив А.Аваков.
Як повідомив УНН, усі громадяни України з 1 листопада зможуть оформити паспорт у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.