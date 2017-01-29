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Аваков: различными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия

Аваков: различными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия

Киев • УНН

 • 8975 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Министр МВД Украины Арсен Аваков назвал количество наградного оружия, которое было вручено с 2004 по 31.12. 2016 различными министрами МВД Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Министр отметил, что с 2004 по 31.12. 2016 различными министрами МВД Украины были вручены 2230 единиц наградного оружия.

Он обнародовал следующие цифры: 2004 - 158, 2005 - 113, 2006 - 50, 2007 - 9, 2008 - 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 - 75, 2012 - 53, 2013 -85.

Кроме того Аваков указал о своих собственных награждения.

"И мои награждения: 2014 - 572, 2015 - 358, 2016 - 392.
Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого кому вручал оружие.
Цифры по категориям награжденных:
658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД.
208 - рядовым и офицеров Нацгвардии и других подразделений МВД
134 - волонтерам и общественным деятелям.
112 - депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 -46, в 2015 - 34, 2016 - 32)
54 - служащим УГО.
35 - сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской обл.
22 - сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры Украины.
21 - рядовым и офицеров Государственной пограничной службы
19 - сотрудникам Кабинета министров Украины.
13 - бойцам и офицерам Министерства обороны Украины.
13 - сотрудникам Администрации Президента Украины.
12 - сотрудникам СБУ.
6 - работникам аппарата СНБО
6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий.
5 - работникам Нацбанка Украины.
4 - офицерам Службы чрезвычайных ситуаций Украины ", - говорится в сообщении.

Также министр добавил, что принял решение не обнародовать полных списков награжденных. Поскольку это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях и обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности или угрожать личной безопасности.

Украинские Национальные Новости

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