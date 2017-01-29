Аваков: различными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия

Министр отметил, что с 2004 по 31.12. 2016 различными министрами МВД Украины были вручены 2230 единиц наградного оружия.

Он обнародовал следующие цифры: 2004 - 158, 2005 - 113, 2006 - 50, 2007 - 9, 2008 - 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 - 75, 2012 - 53, 2013 -85.

Кроме того Аваков указал о своих собственных награждения.

"И мои награждения: 2014 - 572, 2015 - 358, 2016 - 392.

Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого кому вручал оружие.

Цифры по категориям награжденных:

658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД.

208 - рядовым и офицеров Нацгвардии и других подразделений МВД

134 - волонтерам и общественным деятелям.

112 - депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 -46, в 2015 - 34, 2016 - 32)

54 - служащим УГО.

35 - сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской обл.

22 - сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры Украины.

21 - рядовым и офицеров Государственной пограничной службы

19 - сотрудникам Кабинета министров Украины.

13 - бойцам и офицерам Министерства обороны Украины.

13 - сотрудникам Администрации Президента Украины.

12 - сотрудникам СБУ.

6 - работникам аппарата СНБО

6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий.

5 - работникам Нацбанка Украины.

4 - офицерам Службы чрезвычайных ситуаций Украины ", - говорится в сообщении.

Также министр добавил, что принял решение не обнародовать полных списков награжденных. Поскольку это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях и обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности или угрожать личной безопасности.