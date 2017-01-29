А.Аваков: різними міністрами МВС України було вручено 2230 одиниць нагородної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр МВС України Арсен Аваков назвав кількість нагородної зброї, яка була вручена з 2004 по 31.12. 2016 року різними міністрами МВС України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Міністр зазначив, що з 2004 по 31.12. 2016 року різними міністрами МВС України було вручено 2230 одиниць нагородної зброї.
Зоркема він оприлюднив такі цифри: 2004 — 158, 2005 — 113, 2006 — 50, 2007 — 9 , 2008 — 61, 2009 −227, 2010 −77, 2011 — 75, 2012 — 53, 2013 −85.
Окрім того А.Аваков вказав про свої власні нагородження.
“І мої нагородження: 2014 — 572, 2015 — 358, 2016 — 392.
Я вручив за 2014-2016 роки 1322 одиниці нагородної зброї. Більше за всіх міністрів разом узятих. І вважаю, що діяв в поточній ситуації адекватно, і був гордий за кожного кому вручав зброю.
Цифри за категоріями нагороджених:
658 — рядовим і офіцерам поліції, бійцям добробатів і спецпідрозділів МВС.
208 — рядовим і офіцерів Нацгвардії та інших підрозділів МВС
134 — волонтерам та громадським діячам.
112 — депутатам Верховної Ради України двох останніх скликань (2014 −46, 2015 — 34, 2016 — 32)
54 — службовцям УДО.
35 — співробітникам місцевої виконавчої влади у тому числі Донецькій і Луганській обл.
22 — співробітникам Прокуратури та Військової прокуратури України.
21 — рядовим і офіцерів Державної прикордонної служби
19 — співробітникам Кабінету міністрів України.
13 — бійцям і офіцерам Міністерства оборони України.
13 — співробітникам Адміністрації Президента України.
12 — співробітникам СБУ.
6 — працівникам апарату РНБО
6 — спортсменам, артистам і представникам творчих професій.
5 — працівникам Нацбанку України.
4 — офіцерам Служби надзвичайних ситуацій України”, — йдеться в повідомленні.
Також міністр додав, що прийняв рішення не оприлюднювати повних списків нагороджених. Оскільки це стосується бійців, офіцерів і співробітників, що беруть участь у спеціальних військових і поліцейських операціях і оприлюднення даних може завдати шкоди або їх професійної діяльності або загрожувати особистій безпеці.