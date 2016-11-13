Аваков прокомментировал назначение молодой заместителя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил, что назначена его заместителем 24-летняя Анастасия Деева по ряду функций выигрывает у него самого, а назначение прошло ряд собеседований и спецпроверке. Об этом он написал в Fаcebook, передает УНН.
Так, о назначении стало известно 10 ноября.
"Должность заместителя министра - это функция! И стоит понять, что в ряде функций в этой сложной системе, которой является МВД, 24-летний или 30-летний, увы и ах, выигрывает у опытного 50-летнего вроде меня. Это нормально, и это работает ", - написал Аваков.
Он пояснил, что для А.Деевой выделили отдельную должность заместителя министра по координации международных проектов.
"После консультаций внутри, в том числе с ключевыми иностранными партнерами, из состава нашего проектного офиса мы определили лидера - Анастасию Дееву, девушку, которая на наш взгляд сможет оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектной офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами ", - написал глава МВД.
По его словам, А.Деева с отличием окончила Киевский национальный университет, свободно владеет английским и французским языками и полтора года занималась черновой работой в проектном офисе. Министр охарактеризовал девушку как работоспособную и коммуникабельной.
Кроме того, Аваков опроверг слухи о том, что А.Деева не патриотка. Комментируя ее фотографии в сети, он заявил, что студентка имеет право на личную жизнь.
"Назначение на должность прошло через кабинет министров с учетом ряда собеседований и проведенной спецпроверки. Те, кто говорит о нарушениях в процессе, не разобрались в этом ", - добавил он.