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А.Аваков прокоментував призначення молодої заступниці

А.Аваков прокоментував призначення молодої заступниці

Київ • УНН

 • 38630 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Глава МВС України Арсен Аваков пояснив, що призначена його заступником 24-річна Анастасія Дєєва по ряду функцій виграє у нього самого, а призначення пройшло ряд співбесід і спецперевірку. Про це він написав у Fаcebook, передає УНН.

Так, про призначення стало відомо 10 листопада.

“Посада заступника міністра — це функція! І варто зрозуміти, що у ряді функцій в цій складній системі, якою є МВС, 24-річний або 30-річний, на жаль і ах, виграє у досвідченого 50-річного на зразок мене. Це нормально, і це працює,” — написав А.Аваков.

Він пояснив, що для А.Дєєвої виділили окрему посаду заступника міністра для координації міжнародних проектів.

“Після консультацій всередині, в тому числі з ключовими іноземними партнерами, зі складу нашого проектного офісу ми визначили лідера — Анастасію Дєєву, дівчину, яка на наш погляд зможе оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію з іноземними партнерами,” — написав глава МВС.

За його словами, А.Дєєва з відзнакою закінчила Київський національний університет, вільно володіє англійською та французькою мовами і півтора року займалася чорновою роботою в проектному офісі. Міністр охарактеризував дівчину як працездатну і комунікабельну.

Крім того, А.Аваков спростував чутки про те, що А.Дєєва не патріотка. Коментуючи її фотографії в мережі, він заявив, що студентка має право на особисте життя.

“Призначення на посаду пройшло через кабінет міністрів з урахуванням ряду співбесід і проведеної спецперевірки. Ті, хто говорить про порушення в процесі призначення, не розібралися в цьому,” — додав він.

Українські Національні Новини

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