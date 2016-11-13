А.Аваков прокоментував призначення молодої заступниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Глава МВС України Арсен Аваков пояснив, що призначена його заступником 24-річна Анастасія Дєєва по ряду функцій виграє у нього самого, а призначення пройшло ряд співбесід і спецперевірку. Про це він написав у Fаcebook, передає УНН.
Так, про призначення стало відомо 10 листопада.
“Посада заступника міністра — це функція! І варто зрозуміти, що у ряді функцій в цій складній системі, якою є МВС, 24-річний або 30-річний, на жаль і ах, виграє у досвідченого 50-річного на зразок мене. Це нормально, і це працює,” — написав А.Аваков.
Він пояснив, що для А.Дєєвої виділили окрему посаду заступника міністра для координації міжнародних проектів.
“Після консультацій всередині, в тому числі з ключовими іноземними партнерами, зі складу нашого проектного офісу ми визначили лідера — Анастасію Дєєву, дівчину, яка на наш погляд зможе оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію з іноземними партнерами,” — написав глава МВС.
За його словами, А.Дєєва з відзнакою закінчила Київський національний університет, вільно володіє англійською та французькою мовами і півтора року займалася чорновою роботою в проектному офісі. Міністр охарактеризував дівчину як працездатну і комунікабельну.
Крім того, А.Аваков спростував чутки про те, що А.Дєєва не патріотка. Коментуючи її фотографії в мережі, він заявив, що студентка має право на особисте життя.
“Призначення на посаду пройшло через кабінет міністрів з урахуванням ряду співбесід і проведеної спецперевірки. Ті, хто говорить про порушення в процесі призначення, не розібралися в цьому,” — додав він.