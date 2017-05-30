А.Аваков пообещал до 50 сервисных центров МВД в Украине в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине во всех областях будет открыто до 50 сервисных центров Министерства внутренних дел в этом году. Об этом на открытии сервисного центра МВД в Белой Церкви сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"Я рассчитываю, что по всей стране мы в этом году во всех областях сделаем до 50 сервисных центров, и в следующем году закончим эту реформу", - сообщил А.Аваков.
Напомним, 27 мая в Хмельницком открыли сервисный центр. Протестировали работу чиновники - глава МВД Арсен Аваков и руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.