А.Аваков пообещал до 50 сервисных центров МВД в Украине в этом году

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине во всех областях будет открыто до 50 сервисных центров Министерства внутренних дел в этом году. Об этом на открытии сервисного центра МВД в Белой Церкви сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.