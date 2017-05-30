А.Аваков пообіцяв до 50 сервісних центрів МВС в Україні цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні у всіх областях буде відкрито до 50 сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ цього року. Про це на відкритті сервісного центру МВС у Білій Церкві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Я розраховую, що по всій країні ми в цьому році у всіх областях зробимо до 50 сервісних центрів, і в наступному році закінчимо цю реформу", - повідомив А.Аваков.
Нагадаємо, 27 травня у Хмельницькому відкрили сервісний центр. Протестували роботу високопосадовці - голова МВС Арсен Аваков і керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.