А.Аваков поблагодарил Х.Деканоидзе за совместную работу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уважает решение Председателя Национальной полиции Хатии Деканоидзе об отставке и поблагодарил за "совместную работу". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я уважаю решение Хатии начать новый этап своей жизни и желаю ей успехов! Благодарен Хатии за совместную работу и испытания, которые мы прошли вместе!", - Написал министр.
Также А.Аваков отметил эффективную работу Х.Деконаидзе на своей должности, которая сделала значительный вклад в реформу МВД.
"Всего год - но большой и сложный путь, эффективная работа в команде, немалый вклад в реформу МВД. Это был сложный, но очень важный этап, который войдет в историю украинской полиции. И я рад, что рядом с нами был эффективный менеджер и единомышленник - Хатия Деканоидзе", - добавил А.Аваков.
Как сообщал УНН, 14 ноября председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что написала заявление об отставке.