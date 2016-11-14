А.Аваков подякував Х.Деканоідзе за спільну роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поважає рішення Голови Національної поліції Хатії Деканоідзе про відставку і подякував за «спільну роботу». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я поважаю рішення Хатії почати новий етап свого життя і бажаю їй успіхів! Вдячний Хатії за спільну роботу і випробування, які ми пройшли разом!”, — написав міністр.
Також А.Аваков відзначив ефективну роботу Х.Деконаідзе на своїй посаді, яка зробила значний внесок у реформу МВС.
“Всього рік — але великий і важкий шлях, ефективна робота в команді, чималий внесок у реформу МВС. Це був складний, але дуже важливий етап, який увійде в історію Української поліції. І я радий, що поруч з нами був ефективний менеджер і однодумець — Хатія Деканоідзе”, — додав А.Аваков.
Як повідомляв УНН, 14 листопада голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявила, що написала заяву про відставку.