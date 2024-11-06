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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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99 боев с начала суток: где горячее всего на фронте и какие позиции атакует враг

Киев  •  УНН

14:48 • 1404 просмотра

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На фронте произошло 99 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Враг совершил 24 атаки на Покровском и 39 атак на Кураховском направлениях.

99 боев произошло на фронте с начала текущих суток, почти две трети из которых на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 6 ноября, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 99. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях

- сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы, в настоящее время все атаки врага отбиты.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, до сих пор продолжается два.

Идет два боестолкновения на Сиверском направлении неподалеку Белогоровки, одну вражескую атаку наши защитники уже отбили.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Клещеевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары авиационными бомбами по районам Миньковки и Приволье.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 24 атаки в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Селидово и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, пять боестолкновений продолжается.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 39 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки, нанес авиационный удар по Дачному, в настоящее время продолжаются бои в 21 локации.

На Времовском направлении наши войска отбили две атаки в районах Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения продолжаются вблизи Трудового.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают вражеский штурм в направлении Новоандреевки. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке, Омельнику и Вольнянке, сбросив восемь КАБов, неуправляемыми авиаракетами нанес удар по Каменскому.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. 

По имеющейся информации, на данный момент, вражеская авиация сбросила семь управляемых авиационных бомб по территории Курской области.

Еще плюс 1250 оккупантов, 6 танков и 20 артисистем: Генштаб обновил данные о потерях врага6 ноября 2024, 06:05 • 21221 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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