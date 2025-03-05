96 боевых столкновений на фронте: наиболее горячие точки на Курском и Торецком направлениях

На данный момент на фронте произошло 96 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на данный момент наблюдается на Курском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня противник нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 59 КАБ, задействовал для поражения 939 дронов-камикадзе, осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал в сторону Петровки и в районе Волчанска, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от населенных пунктов Голубовка и Загризовое.

На Лиманском направлении враг десять раз атаковал в районах Новомихайловки и Нового. Наши воины остановили семь атак захватчиков, еще три боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Часового Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного, одно боестолкновение еще продолжается.

На Торецком направлении враг провел 19 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дачного и Дилиевки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

С начала суток враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Променя, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки, в настоящее время продолжаются два боестолкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Покровск, Чунишине и Алексеевка.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 80 человек убитыми и раненными, кроме того, уничтожен бронетранспортер, восемь автомобилей, десять терминалов спутниковой связи, пункт управления БПЛА и автоматический гранатомет.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили шесть атак оккупационной армии в районах Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Вольного Поля, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Гуляйполе, Шевченко, Железнодорожное, Новополь, Одарное и Веселое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового. Авиационных ударов подверглись районы населенного пункта Пятихатки.

На Курском направлении сегодня произошло 27 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 23 КАБ, осуществил 359 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

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