91 боестолкновение за сутки: где оккупанты наиболее активно атакуют позиции ВСУ

С начала дня на фронте произошло 91 боестолкновение. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы россиян. В то же время оккупанты по-прежнему сосредоточивают усилия на Лиманском, Покровском, Курахивском, Времевском направлениях и на Курской области, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговской области. Сегодня враг бил по населенным пунктам Вильчики и Сеньковка.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Масютовки и Зеленого Гая. Три боестолкновения продолжаются.

Агрессор увеличил количество атак до 15 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ямполевки. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупантов в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении враг пять раз пытался продвигаться вперед в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки. В настоящее время продолжается один бой.

Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Отбиты вражеские атаки в районах Промени, Лисовки, Дачного, Пушкино, Зори и Новотроицкого. В настоящее время продолжаются еще шесть боестолкновений.

Идут ожесточенные бои на Курахивском направлении. Вблизи Солнцевки, Зори, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива и Нескучного в течение дня произошло 19 боевых столкновений, восемь атак оккупантов продолжаются.

На Времевском направлении агрессор 10 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, пять боестолкновений продолжаются.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

На Курской области украинские защитники еще отбивают 10 атак захватчиков, всего на направлении за сегодня зафиксировано 16 боестолкновений.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска изнуряют врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

"Украинские войска изнуряют врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - добавили в штабе.