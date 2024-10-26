90 боевых столкновений с оккупантами за сегодня: 20 из них на Покровском направлении

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 90. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Также авиация противника нанесла авиаудар в районе Храповщины, сбросив при этом две управляемые авиабомбы - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, враг нанес 18 авиаударов по территории курской области, применив 29 КАБ.

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На Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Наши войска отбили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боестолкновения вблизи Старицы до сих пор продолжаются.

Пять штурмовых действий захватчиков отражены нашими воинами вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Першотравневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идет еще три боестолкновения. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызово, также Берестовое оказалось под ударами неуправляемых авиационных ракет.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атакует в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григорьевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск вблизи Щербиновки. В настоящее время три атаки уже отбиты.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидово - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 20 попыток штурма украинских позиций, 12 атак нашими защитниками уже отбиты. Оккупанты сбросили авиабомбу в районе Мирнограда.

На Кураховском направлении продолжается одиннадцать боестолкновений в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Елизаветовка, Екатериновка. Семь вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Львов, применив неуправляемые авиационные ракеты.

192 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего штурмуют позиции ВСУ