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90 бойових зіткнень з окупантами за сьогодні: 20 з них на Покровському напрямку

Київ • УНН

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російські війська здійснили 90 бойових зіткнень вздовж лінії фронту, найгарячіше на Покровському напрямку. Ворог активно застосовує авіацію та КАБи, особливо на сході та півдні України.

90 бойових зіткнень з окупантами за сьогодні: 20 з них на Покровському напрямку

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 90. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів, таких як Хрінівка, Олександрівка, Яблунівка, Басівка, Тимофіївка та Покровка. Також авіація противника завдала авіаудару в районі Храпівщини, скинувши при цьому дві керовані авіабомби

- йдеться у повідомленні.

За наявною інформаціє, ворог завдав 18 авіаударів по території курської області, застосувавши 29 КАБ.

У курську область до понеділка перекинуть 5 тис. солдатів із КНДР - NYT26.10.24, 17:12 • 54997 переглядiв

На Харківському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Наші війська відбили чотири атаки росіян у районах Вовчанська та Стариці. Ще три боєзіткнення поблизу Стариці досі тривають.

П’ять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки точиться ще три боєзіткнення. Ворог активно застосовує авіацію. Зазнали ударів КАБами Піщане, Глушківка, Загризове, також Берестове опинилось під ударами некерованих авіаційних ракет.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Серебрянки та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ поблизу Щербинівки. На даний час три атаки вже відбито.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 20 спроби штурму українських позицій, 12 атак нашими захисниками вже відбито. Окупанти скинули авіабомбу в районі Мирнограду.

На Курахівському напрямку триває одинадцять боєзіткнень в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Сім ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Оріхівському напрямку нашими оборонцями відбито атаку ворога в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога. Окупанти завдали авіаційного удару населеному пункту Львове, застосувавши некеровані авіаційні ракети.

192 бойових зіткнення за добу: де окупанти найактивніше штурмують позиції ЗСУ26.10.24, 09:38 • 20047 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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