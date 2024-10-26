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192 бойових зіткнення за добу: де окупанти найактивніше штурмують позиції ЗСУ

Київ • УНН

 • 20047 перегляди

Російські війська провели 192 бойових зіткнення, найактивніше атакуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Противник завдав 91 авіаудар та здійснив понад 4300 обстрілів українських позицій.

192 бойових зіткнення за добу: де окупанти найактивніше штурмують позиції ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулось 192 бойових зіткнення. Найактивніше російська війська штурмували позиції Сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на ранок 26 жовтня, передає УНН

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 91 авіаудар, скинув 139 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 142 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по артилерійських системах.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. 

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів противником наших позицій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

Втрати рф у війні за добу: 1690 окупантів26.10.24, 08:00 • 58211 переглядiв

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три атаки в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки. 

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 22 штурми наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили, ведуть обстріли населених пунктів із застосуванням всіх наявних типів озброєння, завдають авіаційних ударів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Противник намагається просуватись: в районі Часового Яру тривають бої25.10.24, 17:21 • 23796 переглядiв

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби та ударні БпЛА по районах українських  населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. 

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 35 авіаційних ударів, використавши при цьому 47 керованих авіабомб.  

Українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці. Виснажують бойовий потенціал ворога по всій лінії фронту та в тилу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
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