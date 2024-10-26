192 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего штурмуют позиции ВСУ

За прошедшие сутки на фронте состоялось 192 боевых столкновения. Активно российские войска штурмовали позиции Сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 26 октября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением восьми ракет, а также 91 авиаудар, сбросил 139 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4300 обстрелов, из них 142 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по артиллерийским системам.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 штурмов противником наших позиций возле Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед неподалеку шести различных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

Потери рф в войне за сутки: 1690 оккупантов

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил три атаки в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лисовки, Селидово и Миролюбовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку вблизи Острого, Катериновки и Новодмитровки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Противник пытается продвигаться: в районе Часового Яра продолжаются бои

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории рф активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляет артиллерийские обстрелы.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 35 авиационных ударов, использовав при этом 47 управляемых авиабомб.

Украинские воины активно наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Истощают боевой потенциал врага по всей линии фронта и в тылу.