Потери рф в войне за сутки: 1690 оккупантов

За сутки враг потерял 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 26.10.24:

- Личный состав: 687 600 (+1690).

- Танки: 9109 (+12).

- Бронированные боевые машины: 18332 (+45).

- Артиллерийские системы: 19782 (+29).

- РСЗВ: 1240 (+2).

- Средства ППО: 984 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17726 (+56).

- Крылатые ракеты: 2625.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 27460 (+95).

- Специальная техника: 3541 (+6).

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