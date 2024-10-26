Потери рф в войне за сутки: 1690 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1690 военных, 12 танков и 45 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли 687 600 личного состава.
За сутки враг потерял 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 26.10.24:
- Личный состав: 687 600 (+1690).
- Танки: 9109 (+12).
- Бронированные боевые машины: 18332 (+45).
- Артиллерийские системы: 19782 (+29).
- РСЗВ: 1240 (+2).
- Средства ППО: 984 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17726 (+56).
- Крылатые ракеты: 2625.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 27460 (+95).
- Специальная техника: 3541 (+6).
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