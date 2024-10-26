Втрати рф у війні за добу: 1690 окупантів
Київ • УНН
За минулу добу російські окупанти втратили 1690 військових, 12 танків та 45 бронемашин. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 687 600 особового складу.
За добу ворог втратив 1690 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 26.10.24:
- Особовий склад: 687 600 (+1690).
- Танки: 9109 (+12).
- Броньовані бойові машини: 18332 (+45).
- Артилерійські системи: 19782 (+29).
- РСЗВ: 1240 (+2).
- Засоби ППО: 984 (+2).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17726 (+56).
- Крилаті ракети: 2625.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 27460 (+95).
- Спеціальна техніка: 3541 (+6).
142 боєзіткнення на фронті: найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку - Генштаб26.10.24, 03:30 • 61064 перегляди