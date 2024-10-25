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Противник пытается продвигаться: в районе Часового Яра продолжаются бои

Противник пытается продвигаться: в районе Часового Яра продолжаются бои

Киев  •  УНН

14:21 • 4682 просмотра

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Российские войска пытаются продвигаться в районе Часового Яра на Краматорском направлении. За сутки зафиксировано 125 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

В районе Часового Яра продолжаются бои, противник пытается продвигаться, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются бои в районе Часового Яра Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Авиаудару подверглась Новоегоровка 

- говорится в сводке.

Добавим

За сутки произошло 125 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Враг активно применяет авиацию и КАБы, нанеся 18 авиаударов по Курской области.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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