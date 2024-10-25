Противник пытается продвигаться: в районе Часового Яра продолжаются бои
Киев • УНН
Российские войска пытаются продвигаться в районе Часового Яра на Краматорском направлении. За сутки зафиксировано 125 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.
В районе Часового Яра продолжаются бои, противник пытается продвигаться, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются бои в районе Часового Яра Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Авиаудару подверглась Новоегоровка
Добавим
За сутки произошло 125 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Враг активно применяет авиацию и КАБы, нанеся 18 авиаударов по Курской области.