Противник намагається просуватись: в районі Часового Яру тривають бої
Київ • УНН
Російські війська намагаються просуватись в районі Часового Яру на Краматорському напрямку. За добу зафіксовано 125 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках.
У районі Часового Яру тривають бої, противник намагається просуватись, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Тривають бої в районі Часового Яру Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Авіаудару зазнала Новоєгорівка
Додамо
За добу відбулося 125 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог активно застосовує авіацію та КАБи, завдавши 18 авіаударів по Курській області.