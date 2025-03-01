9 ударов за полтора часа и 12 пострадавших с двумя детьми: показали масштабы атаки рф дронами на Харьков
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали три района Харькова, ранив 12 человек, включая двух детей. Повреждены медучреждение, жилые дома, коммерческие объекты и АЗС.
Российские войска беспилотниками атаковали три района Харькова, ранив 12 человек, включая двух детей. Повреждены медучреждение, жилые дома, коммерческие объекты и АЗС, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура в субботу, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеская атака на Харьков продолжалась с 22:57 до 00:23. "Враг 9 раз атаковал город БПЛА", - отметил он в Telegram.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате масштабной атаки рф беспилотниками на Харьков пострадали 12 человек, среди которых двое детей.
По данным следствия, враг ночью нанес массированный удар беспилотниками по трем районам Харькова:
- Шевченковский район. Попадание БпЛА зафиксировано в арку возле многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс испытала 6-летняя девочка. Еще один удар пришелся по медицинскому учреждению в центре города. Пострадали четыре женщины - пациентки этого медучреждения. Один из беспилотников попал в проезжую часть вблизи автосалона и жилого комплекса. Также зафиксирована атака БпЛА по территории садового общества.
- Киевский район. Беспилотник ударил по неработающему офисному зданию, которое уже неоднократно подвергалось вражеским обстрелам. Еще один БпЛА попал в двухэтажное коммерческое помещение. Повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины и тому подобное. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Мужчина и 6-летний мальчик получили ранения от стекла, еще один человек ударился головой во время взрыва. Правоохранители также зафиксировали удар беспилотника по АЗС. Трем сотрудникам оказана медицинская помощь: им диагностировали острую реакцию на стресс.
- Новобаварский район. Беспилотник попал в частный жилой дом. К счастью, там никого не было. Взрывной волной также повреждено помещение типографии.
Как подытожил Синегубов, повреждены: 2 админздания, 6 многоэтажек, 3 частных дома, 1 магазин, 2 авто, АЗС, супермаркет. "В результате попадания БпЛА повреждены здания на территории больницы", - добавил Синегубов.
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