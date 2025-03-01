Над Украиной сбили 103 из 154 запущенных рф дронов, 51 - не достиг целей
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 154 дронами-камикадзе с разных направлений. ПВО уничтожила 103 БпЛА, еще 51 дрон-имитатор потерян, пострадали шесть областей.
россия ночью запустила по Украине 154 беспилотника, сбито 103 дрона, еще 51 дрон не достиг целей, из-за атаки рф пострадали шесть областей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 марта враг атаковал 154 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 103-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях
Как указано, 51 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области", - говорится в сообщении.
Ночная атака рф в Одесской области: есть погибший и разрушения28.02.25, 22:58 • 41188 просмотров