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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36595 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Над Україною збили 103 зі 154 запущених рф дронів, 51 - не досяг цілей

Київ • УНН

 • 31075 перегляди

Росія атакувала Україну 154 дронами-камікадзе з різних напрямків. ППО знищила 103 БпЛА, ще 51 дрон-імітатор втрачено, постраждали шість областей.

Над Україною збили 103 зі 154 запущених рф дронів, 51 - не досяг цілей

росія вночі запустила по Україні 154 безпілотники, збито 103 дрони, ще 51 дрон не досяг цілей, через атаку рф постраждали шість областей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 березня ворог атакував 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях

- повідомили у Повітряних силах ЗСУ у соцмережах.

Як вказано, 51 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина", - ідеться у повідомленні.

Нічна атака рф на Одещину: є загиблий та руйнування28.02.25, 22:58 • 41189 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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