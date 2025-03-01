Над Україною збили 103 зі 154 запущених рф дронів, 51 - не досяг цілей
Київ • УНН
Росія атакувала Україну 154 дронами-камікадзе з різних напрямків. ППО знищила 103 БпЛА, ще 51 дрон-імітатор втрачено, постраждали шість областей.
росія вночі запустила по Україні 154 безпілотники, збито 103 дрони, ще 51 дрон не досяг цілей, через атаку рф постраждали шість областей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 березня ворог атакував 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях
Як вказано, 51 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина", - ідеться у повідомленні.
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