9 ударів за півтори години і 12 постраждалих з двома дітьми: показали масштаби атаки рф дронами на Харків

Російські війська вночі безпілотниками атакували три райони Харкова, поранивши 12 людей, включаючи двох дітей. Пошкоджено медзаклад, житлові будинки, комерційні об'єкти та АЗС, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура у суботу, пише УНН.

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Зі слів Синєгубова, ворожа атака на Харків тривала з 22:57 до 00:23. "Ворог 9 разів атакув місто БПЛА", - зазначив він у Telegram.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок масштабної атаки рф безпілотниками на Харків постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

За даними слідства, ворог уночі завдав масований удар безпілотниками по трьох районах Харкова:

Шевченківський район . Влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка. Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки - пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

. Влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка. Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки - пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства. Київський район . Безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес.

. Безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес. Новобаварський район. Безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На щастя, там нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

Як підсумував Синєгубов, пошкоджено: 2 адмінбудівлі, 6 багатоповерхівок, 3 приватних будинків, 1 магазин, 2 авто, АЗС, супермаркет. "Внаслідок влучання БпЛА пошкоджені будівлі на території лікарні", - додав Синєгубов.

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