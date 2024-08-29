9 человек погибли от листерии в США

По меньшей мере девять человек погибли от отравления листерией в США. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В Соединенных Штатах по меньшей мере девять человек умерли от пищевого отравления, вызванного бактериями листерии.

Еще почти 60 человек заболели или были госпитализированы в результате вспышки.

Смертельные случаи связаны с отзывом мясных нарезок, осуществленным местной продовольственной компанией. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вспышка отравления началась в конце мая этого года.

Эта вспышка листерии является крупнейшей в Соединенных Штатах с 2011 года. Листерия особенно опасна для пожилых людей, беременных женщин и лиц с ослабленной иммунной системой.

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