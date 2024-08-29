9 человек погибли от листерии в США
Киев • УНН
В США 9 человек умерли, а около 60 заболели из-за отравления листерией от мясных нарезок. Это самая большая вспышка листерии в стране с 2011 года, особенно опасная для пожилых людей и беременных.
По меньшей мере девять человек погибли от отравления листерией в США. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
В Соединенных Штатах по меньшей мере девять человек умерли от пищевого отравления, вызванного бактериями листерии.
Еще почти 60 человек заболели или были госпитализированы в результате вспышки.
Смертельные случаи связаны с отзывом мясных нарезок, осуществленным местной продовольственной компанией. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вспышка отравления началась в конце мая этого года.
Эта вспышка листерии является крупнейшей в Соединенных Штатах с 2011 года. Листерия особенно опасна для пожилых людей, беременных женщин и лиц с ослабленной иммунной системой.
ВООЗ: 135 млн доларів потрібно для подолання спалаху мавпячої віспи24 августа 2024, 03:54 • 20296 просмотров