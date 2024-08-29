9 людей загинули від лістерії в США
Київ • УНН
У США 9 осіб померли, а близько 60 захворіли через отруєння лістерією від м'ясних нарізок. Це найбільший спалах лістерії в країні з 2011 року, особливо небезпечний для літніх людей та вагітних.
Щонайменше дев'ять людей загинули від отруєння лістерії в США. Про це повідомляє AP, передає УНН.
Деталі
У Сполучених Штатах щонайменше дев'ять осіб померли від харчового отруєння, спричиненого бактеріями лістерії.
Ще майже 60 осіб захворіли або були госпіталізовані внаслідок спалаху.
Смертельні випадки пов'язані з відкликанням м’ясних нарізок, здійсненим місцевою продовольчою компанією. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), спалах отруєння розпочався наприкінці травня цього року.
Цей спалах лістерії є найбільшим у Сполучених Штатах з 2011 року. Лістерія є особливо небезпечною для людей похилого віку, вагітних жінок і осіб з ослабленою імунною системою.
ВООЗ: 135 млн доларів потрібно для подолання спалаху мавпячої віспи24.08.24, 06:54 • 20891 перегляд