80 боевых столкновений за сутки: враг активно действует на Торецком и Покровском направлениях

В целом с начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. На Торецком направлении противник атаковал 18 раз, а на Покровском враг осуществил 12 попыток потеснить наших защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня украинские воины отразили две атаки в районе Вовчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг осуществил две штурмовые действия неподалеку от Загризового, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Невского и в направлении Григорьевки. Три боестолкновения все еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, еще три боестолкновения уже завершились. Враг нанес авиаудар по Краматорску.

На Торецком направлении противник 18 раз атаковал неподалеку от Дилиевки, Крымского, Озариановки и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Промень, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 11 атак, одно боестолкновение - все еще продолжается. Авиаударов управляемыми бомбами подвергся Сухой Яр.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили четыре вражеские атаки вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчик не прекращает попыток улучшить свое положение. Сегодня Силы обороны отразили три попытки продвинуться вперед в районах Привильного и Новоселки. Также авиация противника нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю, Темиривке, Железнодорожному и Зеленому Полю. Кроме того, неконтролируемыми ракетами ударила по Новополю.

На данный момент наши войска еще отражают четыре вражеских штурма на Ореховском направлении, всего за сегодня оккупант семь раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах Малой Токмачки, Нестерянки и Пятихаток. Авиаударов со стороны врага подверглись Степовое, Пятихатки и Плавни.

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отразили 16 атак россиян, одиннадцать столкновений все еще продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 23 управляемые авиационные бомбы и осуществил 261 артиллерийский обстрел.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

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