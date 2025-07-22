75 боевых столкновений на фронте: враг 40 раз атаковал Покровское направление

С начала суток на фронте произошло 75 боевых столкновений. На Покровском направлении в течение дня противник 40 раз пытался продвинуться к украинским позициям, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес семь авиационных ударов, применив при этом 14 управляемых авиабомб, и совершил 148 обстрелов, один из которых – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Западного.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Степной Новоселовки. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Зеленая Долина, Мирное и Ямполовка, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дылеевки, Торецка, Александро-Калиново и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение дня противник 40 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоекономичное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка. Шесть столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор дважды атаковал в районе населенного пункта Воскресенка.

На Приднепровском направлении пять попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло, резюмировали в Генштабе.

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