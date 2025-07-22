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75 бойових зіткнень на фронті: ворог 40 разів атакував Покровський напрямок

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. На Покровському напрямку противник 40 разів намагався просунутися до українських позицій. Ворог завдав сім авіаційних ударів та здійснив 148 обстрілів.

75 бойових зіткнень на фронті: ворог 40 разів атакував Покровський напрямок

Від початку доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. На Покровському напрямку протягом дня противник 40 разів намагався просунутися до українських позицій, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять атак загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав семи авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 148 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне та Ямполівка, три боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку протягом дня противник 40 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Шість зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор двічі атакував у районі населеного пункту Воскресенка.

На Придніпровському напрямку п’ять спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося, резюмували у Генштабі.

Ще плюс 1090 окупантів і танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога22.07.25, 08:19 • 2798 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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