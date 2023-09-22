71-летнюю женщину заподозрили в заказе убийства сожителя дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. 71-летней жительнице Полтавской области сообщили о подозрении за заказ убийства сожителя дочери за 1,5 тысячи долларов, сообщили в Полтавской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"71-летней жительнице Миргородского района сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.
По данным следствия, в августе этого года женщина заказала убийство сожителя своей дочери, жизнь которого оценила в 1,5 тыс. долларов США.
Один из возможных мотивов совершения преступления – длительный конфликт между родственниками (мать возражала против отношений дочери, которая находилась в официальном браке).
"Реализовать преступный умысел пенсионерке помешали правоохранители, которые с целью спасения жизни мужчины 20 сентября инсценировали его убийство", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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