71-річну жінку запідозрили у замовленні вбивства співмешканця доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. 71-річній жительці Полтавщини повідомили про підозру за замовлення вбивства співмешканця доньки за 1,5 тисячі доларів, повідомили в Полтавській обласній прокуратурі, пише УНН.
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"71-річній жительці Миргородського району повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначили у прокуратурі.
За даними слідства, у серпні цього року жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки, життя якого оцінила у 1,5 тис. доларів США.
Один із можливих мотивів скоєння злочину – тривалий конфлікт між родичами (мати заперечувала проти стосунків доньки, яка перебувала в офіційному шлюбі).
"Реалізувати злочинний умисел пенсіонерці завадили правоохоронці, які з метою врятування життя чоловіка 20 вересня інсценували його вбивство", - ідеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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