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За 2 тисячі євро найняв кілера: на Полтавщині правоохоронці перешкодили замовному вбивству

За 2 тисячі євро найняв кілера: на Полтавщині правоохоронці перешкодили замовному вбивству

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Мешканця міста Лубни підозрюють у замовленні вбивства жінки, яка допомагала, його батькам по господарству. Про це повідомляє Національна поліція Полтавської області, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, один з мотивів злочину є те, що  фігурант прагнув завадити батькові оформити квартиру на жінку, яка допомагала по господарству.  

Життя 40-річної помічниці чоловік оцінив у 2000 Євро. Чоловік найняв кілера й передав йому завдаток та фото «жертви».  

Поліцейські, дізнавшись про заплановане умисне вбивство, вжили заходів для захисту жінки та запобігли вбивству.

Цитата 

«31 серпня фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже вручили підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою», – наголосив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

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