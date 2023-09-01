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За 2 тысячи евро нанял киллера: на Полтавщине правоохранители помешали заказному убийству

За 2 тысячи евро нанял киллера: на Полтавщине правоохранители помешали заказному убийству

Киев • УНН

 • 835728 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Жителя города Лубны подозревают в заказе убийства женщины, которая помогала его родителям по хозяйству. Об этом сообщает Национальная полиция Полтавской области, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, один из мотивов преступления является то, что  фигурант стремился помешать отцу оформить квартиру на женщину, которая помогала по хозяйству.  

Жизнь 40-летней помощницы мужчина оценил в 2000 Евро. Мужчина нанял киллера и передал ему задаток и фото «жертвы».  

Полицейские, узнав о запланированном умышленном убийстве, приняли меры для защиты женщины и предотвратили убийство.

 Цитата 

«31 августа фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже вручили подозрение в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном из корыстных побуждений, по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей», – отметил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

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