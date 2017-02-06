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7 февраля в Украине ожидается похолодание

Киев • УНН

 • 7070 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня синоптики прогнозируют снижение температуры по всей территории Украины, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

7 февраля в Украине ожидается похолодание

"7 февраля в Украине ожидаем снижения температуры в большинстве областей в течение суток до 10-15 ° мороза, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине до 17-22 ° мороза, в западных областях 3-8 ° мороза", - говорится в сообщении.

На большей части территории страны, кроме севера Левобережья, ночью небольшой, утром и днем ​​умеренный снег, в Прикарпатье и центральных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.

На крайнем юге и Закарпатье ожидаются мокрый снег с дождем, местами гололед, туман. Дневная температура составит около 0 °.

На дорогах ожидается гололедица.

Ветер будет восточный, со скоростью 7-12 м / с. В западных, центральных областях и южной части прогнозируют порывы 15-20 м / с.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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