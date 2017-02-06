7 лютого в Україні очікується похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На сьогодні синоптики прогнозують зниження температури по всій території України, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“7 лютого в Україні очікуємо зниження температури в більшості областей протягом доби до 10-15° морозу, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині до 17-22° морозу, в західних областях 3-8° морозу”, — йдеться в повідомленні.
На більшій частині території країни, крім півночі Лівобережжя, вночі невеликий, вранці та вдень помірний сніг, у прикарпатських і центральних областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети.
На крайньому півдні та Закарпатті очікуються мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, туман. Денна температура становитиме близько 0°.
На дорогах очікується ожеледиця.
Вітер буде східний, зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, центральних областях та південній частині прогнозують пориви 15-20 м/с.