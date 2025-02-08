7 часов воздушной тревоги: показали последствия атаки рф дронами в Киевской области
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область дронами, воздушная тревога длилась более 7 часов. Повреждены два частных дома, произошло возгорание травяного настила, пострадавших нет.
Киевская область ночью снова подверглась дроновой атаке российских войск, воздушная тревога длилась более 7 часов, есть повреждения домов, сообщили в Киевской ОВА и ГУНП в области в субботу в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. Тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено
По данным полиции, по состоянию на 9:30 в двух районах повреждены два частных дома. Также произошло возгорание травяного настила. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.
Как уточнили в Киевской ОВА:
- В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания травяного настила. Все пожары ликвидированы.
- В Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.
Над Украиной сбили 67 из 139 запущенных рф дронов: какие области пострадали от вражеской атаки08.02.25, 09:29 • 15196 просмотров