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7 часов воздушной тревоги: показали последствия атаки рф дронами в Киевской области

7 часов воздушной тревоги: показали последствия атаки рф дронами в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 12138 просмотра

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Российские войска атаковали Киевскую область дронами, воздушная тревога длилась более 7 часов. Повреждены два частных дома, произошло возгорание травяного настила, пострадавших нет.

Киевская область ночью снова подверглась дроновой атаке российских войск, воздушная тревога длилась более 7 часов, есть повреждения домов, сообщили в Киевской ОВА и ГУНП в области в субботу в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. Тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено

- сообщили в ОВА.

По данным полиции, по состоянию на 9:30 в двух районах повреждены два частных дома. Также произошло возгорание травяного настила. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

Как уточнили в Киевской ОВА:

  • В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания травяного настила. Все пожары ликвидированы.
    • В Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.

      Над Украиной сбили 67 из 139 запущенных рф дронов: какие области пострадали от вражеской атаки08.02.25, 09:29 • 15196 просмотров

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      ВойнаКиевская область
      ukrainaУкраина
      bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
      kievКиев

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