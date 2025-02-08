7 годин повітряної тривоги: показали наслідки атаки рф дронами на Київщині
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область дронами, повітряна тривога тривала понад 7 годин. Пошкоджено два приватні будинки, сталися загоряння трав'яного настилу, постраждалих немає.
Київська область вночі знову зазнала дронової атаки російських військ, повітряна тривога тривала понад 7 годин, є пошкодження будинків, повідомили у Київській ОВА та ГУНП в області у суботу у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено
За даними поліції, станом на 9:30 у двох районах пошкоджено два приватні будинки. Також відбулося загоряння травʼяного настилу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Як уточнили у Київській ОВА:
- У Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано.
- У Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. У приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.
Над Україною збили 67 зі 139 запущених рф дронів: які області постраждали від ворожої атаки08.02.25, 09:29 • 35532 перегляди