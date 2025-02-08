7 годин повітряної тривоги: показали наслідки атаки рф дронами на Київщині

Київська область вночі знову зазнала дронової атаки російських військ, повітряна тривога тривала понад 7 годин, є пошкодження будинків, повідомили у Київській ОВА та ГУНП в області у суботу у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено - повідомили в ОВА.

За даними поліції, станом на 9:30 у двох районах пошкоджено два приватні будинки. Також відбулося загоряння травʼяного настилу. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Як уточнили у Київській ОВА:

У Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано.

та районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано. У Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. У приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.

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