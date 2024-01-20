664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 119 обстрелам со стороны российских войск, известно об одном погибшем человеке, а также трех раненых, среди которых - ребенок, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки (с 06:00 19 января по 06:00 20 января - ред.) противник совершил 119 обстрелов, выпустив 664 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, "попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе".

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин.

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"