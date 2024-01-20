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664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок

664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 07:39  •  20250 просмотра

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Российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области Украины, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок. Во время этих атак также пострадала инфраструктура региона и церковь.

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 119 обстрелам со стороны российских войск, известно об одном погибшем человеке, а также трех раненых, среди которых - ребенок, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки (с 06:00 19 января по 06:00 20 января - ред.) противник совершил 119 обстрелов, выпустив 664 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов

- написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, "попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе".

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 -  получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин.

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"20 январь 2024, 07:07 • 19686 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
664 снаряди за добу: через удари армії рф на Херсонщині один загиблий, серед поранених дитина
664 shells in 24 hours: one dead, child among wounded in Kherson region due to Russian army strikes
Новости по теме

664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок

Российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области Украины, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок. Во время этих атак также пострадала инфраструктура региона и церковь.

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664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок

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Япония успешно посадила космический посадочный модуль на Луну

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