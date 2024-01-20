664 снаряди за добу: через удари армії рф на Херсонщині один загиблий, серед поранених дитина
Київ • УНН
Російські війська здійснили 119 обстрілів у Херсонській області України, в результаті яких одна людина загинула і троє отримали поранення, в тому числі дитина. Під час цих атак також постраждала інфраструктура регіону та церква.
Херсонська область минулої доби зазнала 119 обстрілів з боку російських військ, відомо про одну загиблу людину, а також трьох поранених, серед яких - дитина, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу (з 06:00 19 січня по 06:00 20 січня - ред.) противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 664 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів
російські військові, з його слів, "поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі".
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - повідомив Прокудін.
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