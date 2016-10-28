60 должностных лиц обжаловали в суде применения к ним закона о люстрации - адвокат

"Прошло два года, определенные итоги можно уже сделать, и насколько я знаю, департамент по вопросам люстрации недавно отчитывался довольно подробно. Были разные уровни люстрации. Первый уровень - люстрация относительно занимаемых должностях, так называемый простой способ. Он касался чиновников, которые, по сути, были опорой недемократической власти, как мы говорим. Эта люстрация, можно сказать, сработала ", - рассказал он.

По данным Р.Маселка, сегодня тысячи человек, которые занимали соответствующие должности, прошли этот процесс.

"Они либо уволились, либо были освобождены и занесены в реестр, это значит, что эти люди освобождены и в течение следующих 10 лет не смогут занимать должности в государственных органах власти", - отметил адвокат.

В то же время, по его словам, есть отдельный блок людей, которые пытались оспорить решения по ним.

"Есть около 60 человек, которым это удалось, они получили соответствующие решения суда", - отметил специалист.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины, 27 октября, во время закрытой части пленарного заседания продолжил слушать дело о соответствии Конституции отдельных положений закона "Об очистке власти".