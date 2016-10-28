60 посадовців оскаржили в суді застосування щодо них закону про люстрацію - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. 60 посадовцям вдалося оскаржити в суді застосування щодо них закону про люстрацію. Про це в ефірі “5 каналу” заявив адвокат Роман Маселко, передає УНН.
“Пройшло два роки, певні підсумки можна вже зробити, і наскільки я знаю, департамент з питань люстрації нещодавно звітував доволі детально. Були різні рівні люстрації. Перший рівень — люстрація по займаних посадах, так званий найпростіший спосіб. Він стосувався високопосадовців, які, по суті, були опорою недемократичної влади, як ми говоримо. Ця люстрація, можна сказати, спрацювала,” — розповів він.
За даними Р.Маселка, на сьогодні тисяча осіб, які займали відповідні посади, пройшли цей процес.
“Вони або звільнилися, або були звільненими та занесені в реєстр, це значить, що ці люди звільнені і протягом наступних 10 років не зможуть займати посади в державних органах влади,” — зазначив адвокат.
Водночас, за його словами, є окремий блок людей, які намагалися оскаржити рішення щодо них.
“Є близько 60 осіб, яким це вдалося, вони отримали відповідні рішення суду,” — зауважив фахівець.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України, 27 жовтня, під час закритої частини пленарного засідання продовжив слухати справу щодо відповідності Конституції окремих положень закону “Про очищення влади”.