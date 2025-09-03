$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 6442 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 19240 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 15739 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 19798 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 19677 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 21842 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 36361 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 33785 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 88819 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105879 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
58 боевых столкновений: враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 224 просмотра

С начала суток произошло 58 боевых столкновений. Враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях, совершив 29 попыток продвинуться вперед.

58 боевых столкновений: враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях

Всего с начала суток произошло 58 боевых столкновений. Враг активно действует на Лиманском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник с начала суток нанес три ракетных и три авиационных удара, всего применил три ракеты и сбросил шесть управляемых авиационных бомб, совершил 80 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины остановили две атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор три раза совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Серебрянка. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре попытки продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ступочки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении, наши воины остановили две наступательные действия врага в сторону населенных пунктов Плещеевка и Полтавка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новоекономичное, Миролюбовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Зверово. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 23 атаки.

Сегодня на Новопавловском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Воскресенка, Камышеваха. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг не зафиксировал наступательных действий. Авиационному удару подверглись населенные пункты Белогорье и Веселянка.

На Приднепровском направлении противник предпринял тщетную попытку прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ольговка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: ВСУ отминусовали 780 солдат и 41 артсистему за сутки03.09.25, 07:36 • 6494 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина