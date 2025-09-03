58 бойових зіткнень: ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
12:08 • 5774 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 17776 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 15064 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 19143 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 19150 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 21556 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 35428 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 33016 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 88067 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105802 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 244993 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 244829 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 236083 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 232676 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 226693 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 17763 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 21560 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 35421 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 33010 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 88059 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Франція
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 2000 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 23475 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 36955 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 39507 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 53519 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

58 бойових зіткнень: ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках, здійснивши 29 спроб просунутися вперед.

58 бойових зіткнень: ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках

Загалом від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник від початку доби завдав три ракетних та три авіаційні удари, загалом застосував три ракети та скинув шість керованих авіаційних бомб, здійснив 80 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили дві атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор три рази здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Серебрянка. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири спроби просунутися вперед в бік населеного пункту Ступочки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога в бік населених пунктів Плещіївка та Полтавка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Звірове. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 23 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Ялта, Воскресенка, Комишуваха. Два бойових зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог не зафіксовано наступальних дій ворога. Авіаційного удару зазнав населені пункти Білогір’я та Веселянка.

На Придніпровському напрямку противник зробив марну спробу прорвати оборону наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 780 солдатів та 41 артсистему за добу03.09.25, 07:36 • 6474 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна