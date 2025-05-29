56 из 90 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной

россия ночью запустила по Украине 90 беспилотников, атаковала объекты на прифронтовых территориях, 56 дронов обезврежено, в том числе 10 - сбито, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 29 мая враг атаковал 90-ма ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск - рф.

"Особенность воздушного удара - атакованы объекты на прифронтовых территориях", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 10 - сбито огневыми средствами поражения, 46 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях", - сказано в сообщении.

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