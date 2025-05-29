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56 з 90 запущених рф дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Вночі 29 травня росія атакувала Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, 56 з яких було знешкоджено. Зафіксовано влучання у 9 прифронтових локаціях.

56 з 90 запущених рф дронів знешкодили над Україною

росія вночі запустила по Україні 90 безпілотників, атакувала об'єкти на прифронтових територіях, 56 дронів знешкоджено, у тому числі 10 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 травня ворог атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ - рф.

"Особливість повітряного удару - атаковано об’єкти на прифронтових територіях", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 - збито вогневими засобами ураження, 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях", - сказано у повідомленні.

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський28.05.25, 10:37 • 67769 переглядiв

Юлія Шрамко

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