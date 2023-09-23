53-летняя супермодель Клаудия Шиффер впервые за последние пять лет вышла на подиум
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Одна из самых известных супермоделей мира Клаудия Шиффер вышла на подиум показа "Versace" в Милане. Фотографии 53-летней звезды опубликовала в Instagram Донателла Версаче, передает УНН.
Детали
В Милане во время Недели моды состоялся показ новой коллекции Модного дома "Versace" весна-лето 2024. Шоу наделало много шума из-за участия в нем именитых моделей. Но главной звездой вечера стала 53-летняя супермодель Клаудия Шиффер, которая впервые за последние пять лет вышла на подиум.
Она продемонстрировала мятно-зеленое "металлическое" платье-комбинацию с кружевными вставками на груди и талии, а также трендовым ромбовидным принтом.
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Донателла Версаче поделилась в Instagram фотографиями с бэкстейджа этого показа и назвала Шиффер иконой бренда.
"Ты - икона "Versace" насквозь - невероятный предприниматель, мать и моя любимая другая блондинка. Добро пожаловать обратно на подиум "Versace" - я очень тебя люблю! ", - написала Версаче в Instagram.
Как известно, Клаудия Шиффер еще с 90-х годов очень много сотрудничала с брендом "Versace", была лицом бренда и регулярно участвовала в показах как Джанни Версаче, так и Донателлы.
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