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Анджеліна Джолі запускає власний модний дім Atelier Jolie

Анджеліна Джолі запускає власний модний дім Atelier Jolie

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Голлівудська акторка Анджеліна Джолі запускає модний дім з назвою Atelier Jolie.Про це вона повідомила у соцмережах, пише УНН.

Деталі 

Концепція роботи Atelier Jolie передбачає, що дизайнерами будуть самі клієнти, які втілюватимуть власні ідеї за допомогою команди кравців. 

Цитата 

«Atelier Jolie — це місце, де творчі люди можуть співпрацювати з досвідченою та різноманітною сім’єю кравців-експертів, майстрів викрійок і ремісників з усього світу. Це пов’язано з моєю вдячністю та глибокою повагою до багатьох кравців і майстрів, з якими я працювала протягом багатьох років, бажанням використовувати високоякісний вінтажний матеріал і тканину, що вже є, а також бути частиною руху, аби розвивати більше самовираження», — написала Анджеліна Джолі.

Доповнення 

Також в Atelier Jolie можна буде ремонтувати чи переробляти речі зі своєї шафи.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

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